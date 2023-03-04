ايموزار .. إيقاف المتورط في السطو على وكالة بنكية بمنطقة “ضاية عوا”

2023-03-04 / 22:38
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ع.المحياوي- هبة بريس

تمكنت عناصر الفرقة الجهوية الشرطة القضائية بفاس بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء اليوم السبت 4 مارس الجاري، من توقيف المشتبه فيه الرئيسي المتورط في السطو على وكالة بنكية بمدينة إيموزار ومحاولة السرقة الموصوفة استهدفت وكالة للبريد بمنطقة “كيكو” التابعة لإقليم بولمان.

وقد تم توقيف المشتبه فيه على متن سيارة أجرة في ملكيته بمنطقة “ضاية عوا” بمدينة إفران، وذلك بعد الاشتباه في تورطه في المساهمة في عملية السطو التي استهدفت وكالة بنكية في شهر دجنبر 2022، ومحاولة للسرقة الموصوفة من داخل وكالة للبريد في شهر فبراير المنصرم.

وقد أسفرت الأبحاث المنجزة في هذه القضية عن ضبط والد المشتبه فيه الرئيسي، للاشتباه في تورطه في عدم التبليغ والمشاركة، كما مكنت إجراءات التفتيش من حجز بندقيتي صيد ومجموعة من الخراطيش النارية، علاوة على سيارة خفيفة وسيارة رباعية الدفع يشتبه في اقتنائها من عائدات عملية السرقة.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه الرئيسي ووالده لإجراءات البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف باقي المساهمين والمشاركين المحتملين في هذا النشاط الإجرامي.

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