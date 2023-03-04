جيهان كيداري لهبة بريس :” لن أشارك في سلمات أبو البنات و هذا جديدي الفني”

نجلاء مزيان - هبة بريس

أعربت الفنانة المغربية جيهان الكيداري في تصريح خاص لجريدة هبة بريس عن سعادتها بالمشاركة في مهرجان تطوان، مبرزة عشقها لشمال المملكة المغربية.

و عن مشاركتها في الجزء الخامس من مسلسل سلمات أبو البنات، كشفت الفنانة المغربية، أنه فور انتهاء الجزء الرابع من العمل الرمضاني، اتخدت قرار عدم المشاركة في الجزء الخامس، قائلة :” مع كامل احتراماتي للناس لي باغيين يزيدوا جزء آخر كنتمنى ليهم التوفيق في العمل لي كان فاتحة خير عليا و لكن هذا اختياري”.

و عن جديدها الفني، صرحت المتحدثة ذاتها أن لديها عمل سينمائي سيرى النور بعد رمضان، فضلا عن مشاركتها في عمل درامي من 30 حلقة من إخراج زكية الطاهري، استغرق أزيد من ثلاثة أشهر في تصويره، متمنية أن تنال الشخصية التي جسدتها إعجاب المشاهدين.

و عن ضرورة غيابها عن منزلها بسبب التزاماتها المهنية و مدى تأثيره على حياتها الخاصة، قالت الكيداري :”مأثرش لأن الله عطاني واحد الراجل صبار، و فنفس الوقت انا كندير مجهود باش نوفق بين حياتي المهنية و الشخصية، و ملي كندخل للدار كنولي الزوجة الصالحة و كنعطيه وقتو”.

و في الأخير، أعربت جيهان الكيداري عن مساندتها لمواطنها النجم المغربي سعد لمجرد في محنته قائلة:”الله يفك الضيق ديال كل واحد، منبغيوش الخايب لحتى واحد، و الله يبين الحق”.

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