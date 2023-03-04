أخنوش يعلن اعداد مقترحات لتعديل مدونة الأسرة

2023-03-04 / 21:18
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هبة بريس- الرباط

سجل عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، اليوم السبت بمراكش، أن عهد الملك محمد السادس، عرف حمولة حقوقية وشجاعة وحكيمة، حيث أولى اهتماما متواصلا للمرأة وقضيتها، ما كلل باعتماد “مدونة الأسرة” سنة 2004.

وأعلن عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار خلال النسخة الثانية من قمة المرأة التجمعية عن اتجاه حزبه، بمتم شهر يونيو المقبل، لإعداد مقترحات حول تعديل مدونة الأسرة وكافة القوانين المتعلقة بالمرأة.

وأجمع المتدخلون والمتدخلات خلال النسخة الثانية من قمة المرأة التجمعية، على أن المرأة المغربية قد حققت مكاسب حقوقية هامة في عهد الملك محمد السادس وأن الوقت قد حان لتعزيز هذه المكتسبات من خلال تحيين مدونة الأسرة وتجويدها الترسانة القانونية الخاصة بالنساء.

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