العثور على المركبة الصينية “النائمة” في المريخ

2023-03-04 / 21:05
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هبة بريس- وكالات

عثرت وكالة الفضاء الأميركية “ناسا” على المركبة الفضائية الصينية “زورونغ” في المريخ، بعد أشهر من “السبات”.

وأنزلت الصين مركبتها على المريخ في مايو 2021، لتنضم إلى وكالة “ناسا” في مهمة استكشاف سطح الكوكب الأحمر.

ومنذ ذلك الحين، لم تقدم بكين أي تحديثات بشأن المركبة الجوالة، وفق ما ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية.

وأظهرت صور “ناسا” الحديثة “زورونغ” وهي ثابتة في نفس المكان، وهو ما جعل البعض يصفها بـ”المركبة النائمة”، التي دخلت في حالة “سبات” منذ عدة أشهر.

وقالت الصحيفة الأميركية: “دخلت زورونغ في حالة سبات في مايو 2022، كما كان مخططا له، للحفاظ على الطاقة مع بداية فصل الشتاء. وفي ديسمبر الماضي، كان من المفترض أن تنتعش المركبة عندما أصبحت أيام المريخ أطول وأكثر دفئا، لكن يبدو أن ذلك لم يحدث”.

وأضافت: “المركبة المدارية لاستطلاع المريخ التابعة لوكالة ناسا تمر بشكل دوري فوق سطح هذا الكوكب لدراسته. وقد أظهرت صورها أن Zhurong لم تتحرك منذ سبتمبر 2022 إلى فبراير المنصرم”.

وكان ديفيد فلانيري، وهو عالم فضاء في جامعة كوينزلاند في أستراليا قال، في وقت سابق: “إنه لن يكون مفاجئا أن تفشل المركبة الجوالة من الخروج من حالة السبات لأنها تعمل بالطاقة الشمسية، وهناك تاريخ طويل للمركبات الفضائية الجوالة التي تنفد منها الطاقة على سطح المريخ”.

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