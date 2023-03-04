البرلماني السيمو يزور والدة أشرف حكيمي للتضامن معها في محنتها

2023-03-04 / 20:02
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هبة بريس - مكتب طنجة

قام محمد السيمو، البرلماني ورئيس جماعة القصر الكبير بزيارة لوالدة الدولي المغربي أشرف حكيمي للتضامن معها في محنة إبنها الذي اتهمته فتاة فرنسية باغتصابها .

وقال البرلماني السيمو في منشور على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك : “زيارة للسيدة الفاضلة أم اللاعب العالمي أشرف حكيمي ابن مدينتنا الشريفة.. من أجل المساندة والدعم المعنوي لما يتعرض له من مضايقات واستفزازات وتهم لا تبت لأخلاقه وتربيته بصلة، لا من قريب ولا من بعيد”.

وأردف البرلماني السيمو قائلا : “نعلم أنك بريئ من كيدهم والله سينصرك ان شاء الله.. دعواتنا ودعوات ساكنة المدينة معك”.

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تعليق واحد

  1. يزورها و يلتقط صورة معها لنتيقن انه فعلا انسان!!!كالذي يتصدق باليمنى و يلتقط صورة باليسرى..!!
    المغاربة شعب عرف ببساطته و تلقائيته في الاحسان كما المواساة و بالستر!!

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