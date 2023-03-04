“مقابل يورو واحد “..اسبانيا تنفي بيع المغرب غواصة “ترامونتانا ” الأسطورية

2023-03-04 / 19:36
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هبة بريس - الرباط

نفت الحكومة الإسبانية بيعها المغرب غواصة “ترامونتانا ” البحرية الأسطورية مقابل يورو واحد وذلك جوابا على سؤال كتابي وجهه النائب كارلوس موليت عن كتلة “كومبروميس” بالبرلمان الإسباني.

وكشفت مصادر اعلامية اسبانية ، أن نائب كتلة كومبروميس، كارليس موليت، اعتمد في توجيه سؤاله الكتابي على منشور على الإنترنت، بخصوص حصول المغرب على الغواصة الإسبانية Tramontana (S-74) كخطوة أولية قبل شراء ثلاث غواصات حديثة من الجيل الجديد.

وأضافت المصادر ذاتها أن النائي الاسباني أشار في سؤاله الى أن المملكة المغربية تسعى بشكل موثوق قوتها الرادعة والدفاعية في المنطقة الاستراتيجية لمضيق جبل طارق.

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