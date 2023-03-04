تونس ..أكبر نقابة تتظاهر ضد قيس سعيد

2023-03-04 / 19:14
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تظاهر آلاف الأشخاص في تونس السبت للتنديد بسياسات الرئيس قيس سعيّد، وذلك بناء على دعوة من “الاتحاد العام التونسي للشغل”، أكبر منظمة نقابية، مردّدين هتافات تطالب بالحريات وتدعو سعيد الى “الحوار”.

ورفع المتظاهرون أمام المقر السابق للاتحاد لافتات كتبوا عليها “لا خوف لا رعب، السلطة بيد الشعب”، و”حريات حريات دولة البوليس انتهت”، و”لا لخطاب التقسيم”.

وقال الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي في خطاب ألقاه خلال التظاهرة “كنا نتمنى أن نستمع إلى خطاب الطمأنينة.. نحن دعاة نضال سلمي ومدني وحوار، سلاحنا الحجة و(…) لسنا دعاة عنف”.

وفي تعليقه على حملة اعتقالات يشنها القضاء التونسي في حق معارضين ونقابيين في الفترة الأخيرة، أكد الطبوبي “لن نقبل بهذه الممارسات والاعتقالات”.

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‫10 تعليقات

  1. هذآ هو جزاؤه لأنه باع نفسه للكابرانات ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

  3. تونس تدهورت منذ تولى منصب الرئاسة قيس سعيد ولازلت ، والشعب التونسي هو من يؤذي الثمن ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

  5. ما قام به قيس سعيد خلال توليه الرئاسة تخريب البلاد وتدهورها اقتصاديا واجتماعيا ولهب حقوق الشعب التونسي وهذا ما جعل الشعب يطالب بالحرية والديمقراطية والعدالة والمساواة..

  6. قيس سعيد خاب ظن شعبه لأنه لا مصداقية ولا شفافية ولا روح وطنية شاملة الأمانة العامة لبلده….

  8. يجب إعادة هيكلة الدولة التونسية من جميع القطاعات الحكومية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية بها ومن اجل تحقيق ذالك يجب رحيل رئيسها اتعود تونس الخضراء كما كانت…

  10. إنه رئيس جرفه تيار الكبرنات الفاسدة للنظام الجزائري الإرهابي فهو رئيس فاشل ، فالشعب التونسي يطالب برحيله فورا..

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