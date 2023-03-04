حالته حرجة بقسم الانعاش ..شاب يذبــ..ــح نفسه وسط الشارع العام بطنجة

هبة بريس - مكتب طنجة

أقدم شاب في عقده الثاني، أمس الجمعة، على محاولة انتحار بالشارع العام بعدما عمد الى “ذبح نفسه” بوساطة آلة حادة على مستوى “حومة الشوك” بمدينة طنجة .

ودخل المعني بالأمر في حالة هستيرية رافقها صراخ وسط الشارع العام قبل أن يذبح نفسه أمام ذهول المارة ، ليسقط مدرجا في دمائه .

وقد تم نقل المعني بالأمر الى مستشفى محمد الخامس الجهوي حيث أدخل قسم العناية المركز في حالة وصفت بالحرجة .

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