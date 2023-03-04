مراكش…فرار سجينين من مستشفى الأمراض العقلية

2023-03-04 / 18:43
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

كشفت مصادر هبة بريس، عن معطيات تفيد بهروب سجينين من قلب مستشفى ابن نفيس للأمراض العقلية والنفسية بمدينة مراكش اليوم السبت، مما خلف حالة من الاستنفار القصوى بين مختلف الأجهزة الأمنية جعل النيابة العامة المختصة تدخل على خط الواقعة لمعرفة الأسباب الرئيسية وراء ذلك.

ذات المصادر أكدت أن المعنيين بالأمر وهما سجينان كانا يتلقيان العلاجات الضرورية بالمستشفى المذكور قبل أن يعمدا على الفرار إلى وجهة مجهولة، شكلت موضوع بحث وتحقيق من قبل المحققين في سباق مع الزمن لتوقيفهما.

السجينان اللذان يتراوح عمرهما مابين 18 و20 سنة، كان يقضيان عقوبتهما بالسجن المدني لوداية، قبل ترحيلهما صوب مستشفى ابن نفيس للأمراض العقلية والنفسية التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمدينة مراكش بسبب وضعهما الصحي، إلا أن المشهد انتهى بفرارهما، وهو ما يطرح من جديد مسألة تشديد المراقبة على مثل هؤلاء عند تواجدهم بالمراكز الصحية.

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