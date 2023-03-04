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عصابة صربية تخطف مغربيا سرق طنا من الكوكاكيين ببلجيكا

2023-03-04 / 18:40
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هبة بريس - متابعة

اختطفت مافيا المخدرات الصربية في بلجيكا رجل مغربي يدعى “م.ع” يبلغ من العمر 49 عام قبل أسبوع بعد سرقته مئات الكيلوغرامات من الكوكايين من مافيا المخدرات.

وبحسب مصادر اعلامية بلجيكية، فقد شهدت مدينة انتويربن البلجيكية ، عملية الاختطاف حيث قال مكتب المدعي العام، ان المحققون يعتقدون أن المختطف البالغ من العمر أربعين عامًا محتجز كرهينة من قبل مافيا المخدرات في مكان غير معروف لأكثر من أسبوع.

وقامت مافيا المخدرات بنشر فيديو للرجل المغربي الملقب “بالجمجمة” وهو جالس نصف عاري ومقيد اليدين على كرسي. والأسرة تخشى على حياته حالياً.

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