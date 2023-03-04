متقاعدو التعليم ضحايا خارج السلم يؤسسون تنسيقية

2023-03-04 / 18:26
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

التأم متقاعدات ومتقاعدو التعليم المقصيات والمقصيين من خارج السلم، في جمع عام تأسيسي أطلقوا عليه ” التنسيقية الوطنية لمتقاعدات
ومتقاعدي التعليم المقصيين من خارج السلم”.

المتضررون وحسب بلاغ لهم توصلت هبة بريس بنسخة منه، فإن موقفهم هذا نابع من حسهم النضالي للترافع عن قضايا العادلة المتمثلة في المطالبة بجبر الضرر والترقي إلى خارج السلم بعد أقدمية خمس سنوات في السلم 11 بأثر رجعي مادي وإداري.

وبعد افتتاح الاجتماع من طرف منسق اللجنة التحضيرية ، الذي تضمن في كلمته الأبعاد التي يسعى من ورائها الجمع بتأسيسه لهذه التنسيقية الوطنية، تم الاتفاق على اقتراح “عبدالله سهلال” رئيسا للاجتماع ذكر من خلال بالنقط المسطرة في جدول الأعمال أبرزها التعاقد على مشروع الترقى إلى خارج السلم وذلك بتفعيل اتفاق 26 أبريل 2011، و الموافقة على القانون التنظيمي للتنسيقية، وانتخاب أعضاء مكتب التنسيقية، مع حصر مساهمات الأعضاء في التنسيقية.

هذا وقد قدم أعضاء اللجنة التحضيرية كل من علال بلعربي رشيدة الملاكة، ومحمد الرفيع ، قراءة في مشروع القانون التنظيمي، أعقبها فتح النقاش مع إبداء ملاحظاتهم لتتم بعد ذلك المصادقة عليه من طرف جميع من حضر الجمع التأسيسي مع التعريف بالتنسيقية الوطنية لمتقاعدات ومتقاعدي التعليم المقصيين من خارج السلم، والعمل على استقطاب أكبر عدد من المقصيين و المقصيات .

كما شدد المجتمعون على ضرورة إشراك كل الجهات ال 12 وانخراطها في التنسيقية الوطنية، مع الدعوة إلى الانضباط في العمل بالقانون التنظيمي، و حصر المساهمات المادية في ما قدره 200,00 درهم كمساهمة في مصاريف المكتب الوطني المسير، تستخلص من طرف المنخرطات والمنخرطين كواجب العضوية ( هذه العملية تتم على صعيد كل جهة من طرف المنسق الجهوي ).
وخلص الجمع إلى انتخاب أعضاء مكتب التنسيقية، ليتم التصويت بالإجماع على الآتية اسماؤهم :

المنسق الوطني : عبدالله سهلال
نائبته : صباح المتوكيل
الكاتب الوطني علال بلعربي
نائبته: رشيدة الملاكة
أمين المال : محمد غبالي
نائبه : محمد الرفيع
المستشارون : عبد الفتاح لبزار و أخيرا قرر المكتب المنتخب في الجمع تشكيل لجنة التنسيق و الاتصالات وتضم كل أعضاء المكتب الوطني، إضافة إلى مجلس للتنسيقة من منسقى الجهات.

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