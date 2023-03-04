رسميا ..”الكاف” يحذر الجزائر من اقحام السياسة في الرياضة بالشان ولاعقوبات على المغرب

هبة بريس - الرباط

حذرت اللجنة التأديبية للاتحاد الافريقي لكرة القدم ، الجزائر من اقحام السياسة في الرياضة بعد التصريحات المستفزة لحفيد مانديلا خلال افتتاح كأس افريقيا للمحليين بالجزائر .

وقررت اللجنة التابعة للكاف عدم تسليط اي عقوبة لا مادية ولا معنوية على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نظرا لعدم مسؤوليتها في عدم المشاركة بكاس الشان بالجزائر.

ووجهت اللجنة تنبيه للجامعة الجزائرية بعدم اقحام السياسة في مجال كرة القدم حيث طالبت اللجنة بتوجيه رسالة تذكيرية في هذا الشان للجامعة الجزائرية لكرة القدم وباقي الجامعات الافريقية والا ستطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في قوانين الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم.

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