أوكرانيا تتشدد في منح تصاريح السفر للذكور في سن التجنيد

هبة بريس - وكالات

اقترحت وزارة الثقافة الأوكرانية التشديد في تصاريح السفر المؤقت للرجال بسن التجنيد لخارج البلاد، بسبب رفض ممثل استعراضي العودة للمشاركة في القتال بعد جولة في تركيا بإذن من الوزارة.

وجاء في بيان للوزارة نشرته على قناتها في “تيلغرام”: تؤيد وزارة الثقافة تشديد إجراءات الحصول على تصاريح السفر المؤقت إلى الخارج للرجال ممن هم في سن التجنيد، وكذلك العمل على تعزيز المسؤولية في انتهاك قواعد مغادرة أوكرانيا والعودة إليها “.

وأشار البيان إلى أن هذه المبادرة سببها “قصة الممثل الكوميدي الارتجالي أندريه شيغيل، الذي صدرت بحقه مذكرتي استدعاء إلى القضاء، ولكنه تمكّن من الذهاب إلى تركيا وسجل مقطع فيديو هناك تحدث فيه عن عدم رغبته في المشاركة في القتال “.

كما أوضحت الوزارة أن الفنان الكوميدي شيغيل انتهك “الحق الممنوح له بالسفر للخارج” وأنه من ضمن مجموعة تم منحها تصريح سفر مؤقت. “تصرفات الممثل الكوميدي مرفوضة في ظل الأحكام العرفية.” بحسب البيان.

وفي هذا السياق، أعدّت الوزارة بالفعل وقدمتها للحصول على الموافقة الحكومية، وثيقة بشأن تشديد إجراءات الحصول على تصاريح السفر المؤقت إلى الخارج للأوكرانيين ممن هم في سن التجنيد.

الجدير بالذكر أنه في الوقت الحالي، يُحظر على المواطنين الذكور الخروج من أوكرانيا ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 عاما، بسبب حالة الطوارئ، ومع ذلك، في بعض الحالات، يتم إصدار تصاريح الخروج، علما أن هناك العديد من الاستثناءات بهذا الخصوص.

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