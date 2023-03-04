الرباط.. آيت الطالب يطلق خدمات المركز الصحي الحضري بمقاطعة اليوسفية

هبة بريس

في إطار إعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، المتعلقة بإطلاق إصلاح وتأهيل عميقين للقطاع الصحي، بما يستجيب لمواكبة ورش تعميم الحماية الاجتماعية، ولتعزيز العرض الصحي بجهة الرباط سلا القنيطرة، أعطى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، البروفيسور خالد آيت طالب، رفقة السيد محمد اليعقوبي، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، عامل عمالة الرباط، يومه السبت 04 مارس 2023، انطلاقة خدمات المركز الصحي الحضري المستوى الثاني بمقاطعة اليوسفية بالرباط.

وقد تمت إعادة بناء هذا المركز الصحي الحضري على مساحة قدرها 982 متر مربع، كما عبأت الوزارة طاقما طبيا وتمريضيا وتقنيا للسهر على تقديم الخدمات الصحية للمرضى بهذا المركز، ويضم خمسة أطباء (05)، وأربعة ممرضين (04)، وتقني ومضيفات الاستقبال. وتم تجهيزه بمعدات بيوطبية ولوجيستيكية عالية الجودة، بالإضافة إلى وضع نظام معلوماتي بهذا المركز مدمج مع الشبكة الاستشفائية.

ويهدف هذا المشروع إلى تحسين ظروف الاستقبال وجودة الخدمات المقدمة للمرضى من ساكنة مقاطعة اليوسفية. بالإضافة إلى تعزيز التكوين المستمر للطاقم الطبي والتمريضي، والمشاركة في الإشراف على الطلاب المتدربين (الأطباء والممرضين في القطاعين العام والخاص).

وينتظر أن يقدم هذا المركز الصحي الحضري المستوى الثاني خدمات صحية متنوعة لفائدة ساكنة حي اليوسفية بالرباط، والتي تقدر بأزيد من 24 ألف نسمة، ومن بين هذه الخدمات: الاستشارات الطبية، تتبع صحة الأم والطفل، تتبع الأمراض المزمنة (كالسكري، الضغط الدموي)، طب الأسنان، وكذا الصحة المدرسية وتتبع صحة الشباب والمراهقين، إلى جانب خدمات التوعية والتربية من أجل الصحة..

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