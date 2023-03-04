الرباط.. آيت الطالب يطلق خدمات المركز الصحي الحضري بمقاطعة اليوسفية

2023-03-04 / 15:41
10
هبة بريس

في إطار إعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، المتعلقة بإطلاق إصلاح وتأهيل عميقين للقطاع الصحي، بما يستجيب لمواكبة ورش تعميم الحماية الاجتماعية، ولتعزيز العرض الصحي بجهة الرباط سلا القنيطرة، أعطى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، البروفيسور خالد آيت طالب، رفقة السيد محمد اليعقوبي، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، عامل عمالة الرباط، يومه السبت 04 مارس 2023، انطلاقة خدمات المركز الصحي الحضري المستوى الثاني بمقاطعة اليوسفية بالرباط.

وقد تمت إعادة بناء هذا المركز الصحي الحضري على مساحة قدرها 982 متر مربع، كما عبأت الوزارة طاقما طبيا وتمريضيا وتقنيا للسهر على تقديم الخدمات الصحية للمرضى بهذا المركز، ويضم خمسة أطباء (05)، وأربعة ممرضين (04)، وتقني ومضيفات الاستقبال. وتم تجهيزه بمعدات بيوطبية ولوجيستيكية عالية الجودة، بالإضافة إلى وضع نظام معلوماتي بهذا المركز مدمج مع الشبكة الاستشفائية.

ويهدف هذا المشروع إلى تحسين ظروف الاستقبال وجودة الخدمات المقدمة للمرضى من ساكنة مقاطعة اليوسفية. بالإضافة إلى تعزيز التكوين المستمر للطاقم الطبي والتمريضي، والمشاركة في الإشراف على الطلاب المتدربين (الأطباء والممرضين في القطاعين العام والخاص).

وينتظر أن يقدم هذا المركز الصحي الحضري المستوى الثاني خدمات صحية متنوعة لفائدة ساكنة حي اليوسفية بالرباط، والتي تقدر بأزيد من 24 ألف نسمة، ومن بين هذه الخدمات: الاستشارات الطبية، تتبع صحة الأم والطفل، تتبع الأمراض المزمنة (كالسكري، الضغط الدموي)، طب الأسنان، وكذا الصحة المدرسية وتتبع صحة الشباب والمراهقين، إلى جانب خدمات التوعية والتربية من أجل الصحة..

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مراكش…فرار سجينين من مستشفى الأمراض العقلية

مراكش…فرار سجينين من مستشفى الأمراض العقلية

2023-03-04 / 18:43
Photo of متقاعدو التعليم ضحايا خارج السلم يؤسسون تنسيقية

متقاعدو التعليم ضحايا خارج السلم يؤسسون تنسيقية

2023-03-04 / 18:26
Photo of الحكم على مستشار برلماني ورئيس جماعة سابق بشتوكة بسنة حبسا نافذا

الحكم على مستشار برلماني ورئيس جماعة سابق بشتوكة بسنة…

2023-03-04 / 17:53
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 9 إصابات جديدة

كورونا بالمغرب.. تسجيل 9 إصابات جديدة

2023-03-04 / 17:00
Photo of برلمانية تسائل وزير التعليم حول تسمم تلاميذ بجماعة العوامرة ضواحي العرائش

برلمانية تسائل وزير التعليم حول تسمم تلاميذ بجماعة العوامرة…

2023-03-04 / 14:23
Photo of النواصر تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

النواصر تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2023-03-04 / 12:16
Photo of مندوبية حقوق الإنسان تعلن تعليق الراسبين في مباراة المحاماة إضرابهم عن الطعام

مندوبية حقوق الإنسان تعلن تعليق الراسبين في مباراة المحاماة…

2023-03-04 / 11:06
Photo of الصديقي: التعليم الفلاحي العالي رافعة مهمة للتنمية الفلاحية

الصديقي: التعليم الفلاحي العالي رافعة مهمة للتنمية الفلاحية

2023-03-04 / 10:09
Photo of الحموشي يمنح ترقية استثنائية للشرطي ضحية “جريمة برشيد”

الحموشي يمنح ترقية استثنائية للشرطي ضحية “جريمة برشيد”

2023-03-04 / 09:31
Photo of طقس السبت.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

طقس السبت.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2023-03-04 / 09:09

‫10 تعليقات

  1. على الدولة أن ترصد لوزارة الصحة مبالغ مالية كبيرة من اجل النهوض بقطاع الصحة الذي يعاني ..

  4. قلة التجهيزات والامكانيات تدفع العديد من المواطنين المرضى التي التوجه للمصحات الخاصة من أجل التداوي اما الفقراء والمساكين فلهم الله..

  5. المستشفى العمومي اصبح بالاداء رغم انه كان بالمجان لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..

  8. مزيد من الاجتهاد والتقدم للسيد الوزير ايت طالب في بناء مستشفيات ومراكز صحية أخرى خاصة بالعالم القروي..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق