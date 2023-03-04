فرنسا تشيد بمغربي أنقذ طفلة من الاغت.صاب

2023-03-04 / 15:00
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هبة بريس - وكالات

وجّهت الشرطة الفرنسية رسالة شكر وتهنئة إلى شاب مغربي يبلغ من العمر 15 عاما، بفضل تدخله البطولي لإنقاذ طفلة فرنسية من الاغتصاب على يد رجل ذي سوابق قضائية يبلغ 49 عاما.

وبدأت الشرطة بالبحث منذ الواقعة المذكورة عن الشاب إدريس من أجل تهنئته على عمله البطولي، وفقا لصحيفة “لو باريزيان” الفرنسية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 3 فبراير، حين كان الشاب إدريس ذاهبا إلى ناديه لكرة القدم، فرأى رجلا يحاول الاعتداء على طفلة.

وما إن رأى الشاب الواقعة حتى قفز على المعتدي لتحريرها، حيث قام بشد كتفيه من المعطف، كما شرع في الصراخ ما لفت انتباه المارة الآخرين ليلتحقوا بالمكان.

وأعرب الشاب إدريس عن سعادته الغامرة بعد أن وصلته تهنئة الشرطة.

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