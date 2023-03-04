شركة إسرائيلية تفتح أول فرع لها في المغرب وشمال إفريقيا

هبة بريس

افتتحت الشركة الإسرائيلية المصنعة لمعدات الري “ناطافيم كورب”، فرعا لها بمدينة القنيطرة، هو الأول من نوعه في شمال إفريقيا.

وقال مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب، في تغريدة، إن الشركة “افتتحت أمس رسميا أول مصنع لها في شمال إفريقيا في القنيطرة وخلقت ما لا يقل عن 200 فرصة عمل”.

وأضاف المكتب: “ستقوم (الشركة) مبدئيا بتزويد السوق المحلية قبل توسيع عرضها تدريجيًا إلى دول أخرى في شمال إفريقيا والشرق الأوسط”، دون تسمية تلك الدول.

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