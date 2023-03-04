النواصر تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة
هبة بريس
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية :
– النواصر:7 ملم
– الدار البيضاء : 5 ملم
– بني ملال، بوعرفة : ملمتران
– تيت مليل : ملمتر واحد
– تزنيت، سيدي إفني، مكناس، مراكش، ميدلت، بن سليمان، الصويرة، إفران، والقنيطرة : أقل من ملم.
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12 تعليقات
الحمد لله على هذه التسقاطات المطرية الأخيرة..
الحمد لله على هذه التسقاطات المطرية الأخيرة…
تساقطات مطرية مهمة عرفتها جل مدن المملكة ولله الحمد..
انتعاش لحقينة السدود والفرشة المائية..
الحمد لله على هذه التسقاطات..
امطار الرحمة والخير والبركات..
اللهم زدنا ولا تنقصنا يارب العالمين..
امطار الخير ان شاء الله نتمنى استمرارها ..
انتعاش لحقينة السدود وامالنا ان يكون موسم فلاحي جيد..
جهة الدارالبيضاء الكبرى هي التي تقدم اراضي كبيرة ويفضل هاته التساقطات نستبشر بالخير ..
الحمد لله على هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى..
الأقاليم الجنوبية عرفت تساقطات ثلجية كثيفة..