النواصر تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية :

– النواصر:7 ملم

– الدار البيضاء : 5 ملم

– بني ملال، بوعرفة : ملمتران

– تيت مليل : ملمتر واحد

– تزنيت، سيدي إفني، مكناس، مراكش، ميدلت، بن سليمان، الصويرة، إفران، والقنيطرة : أقل من ملم.

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