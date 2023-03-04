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البرلمان العربي يشيد بجهود المغرب في تعزيز التضامن ودعم العمل العربي المشترك

2023-03-04 / 10:54
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هبة بريس

أشاد البرلمان العربي ، بجهود المملكة المغربية، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في تعزيز التضامن ودعم العمل العربي المشترك.

وأكد البرلمان العربي في بيان الجمعة، بمناسبة اختيار المغرب في شخص رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة رئيسًا لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، أن المملكة عضو فاعل في كافة المنظمات العربية والإقليمية والدولية وخاصة البرلمان العربي.

وثمن رئيس البرلمان العربي، فوز السيد ميَّارة” بهذا المنصب الهام ، مؤكدا أنه “فوز لكل العرب، نظرا لأن برلمان البحر الأبيض المتوسط يعد مركزا للدبلوماسية البرلمانية الإقليمية”.

وانتُخب الخميس بالرباط رئيس مجلس المستشارين، بالإجماع، رئيسا جديدا لبرلمان البحر الأبيض المتوسط للفترة 2023-2024.

وجرى انتخاب ميارة الذي يخلف في هذا المنصب، بيدرو روك (البرتغال)، على هامش أشغال الدورة العامة السابعة عشرة للجمعية العامة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط التي استضافها البرلمان المغربي على مدى يومين.
وحظي النعم ميارة أمس بتزكية دول مجموعة الجنوب، بالإجماع ، لرئاسة هذه المنظمة البرلمانية الدولية.

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