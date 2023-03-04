هزة ارضية بالدريوس
الصورة تعبيرية

هزة أرضية تضرب الحدود التركية السورية

2023-03-04 / 09:58
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هبة بريس - وكالات

تم تسجيل زلزال بقوة 4.1 درجة بالقرب من الحدود بين تركيا وسوريا، وفقًا لمركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

و تم تسجيل الزلزال، اليوم السبت الساعة 03:03 (06:03 بتوقيت موسكو).

ويقع مركز الزلزال على بعد 14 كيلومترا شمال شرقي مدينة أنطاكيا التركية، ويتركز على عمق 10 كيلومترات.

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