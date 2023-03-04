هزة أرضية تضرب الحدود التركية السورية
هبة بريس - وكالات
تم تسجيل زلزال بقوة 4.1 درجة بالقرب من الحدود بين تركيا وسوريا، وفقًا لمركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.
و تم تسجيل الزلزال، اليوم السبت الساعة 03:03 (06:03 بتوقيت موسكو).
ويقع مركز الزلزال على بعد 14 كيلومترا شمال شرقي مدينة أنطاكيا التركية، ويتركز على عمق 10 كيلومترات.
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9 تعليقات
سلامات يارب العالمين اللهم احفظم ..
اللهم نستودعك اهل تركيا وسوريا وفلسطين..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم لطفك يارب العالمين..
اللهم كن معهم وليا ونصيرا واحفظهم ..
الزلزال لا زال ينشط هناك ..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم احفظهم بحفظك ياكريم يارحيم..
ربي انهم عبادك الضعفاء احفظهم ..
نتمنى لهم السلامة والعافية من الكوارث الطبيعية..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم لطفك ويحفظك يا ارحم الراحمين..