عبد اللطيف الحموشي

الحموشي يمنح ترقية استثنائية للشرطي ضحية “جريمة برشيد”

2023-03-04 / 09:31
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هبة بريس - الرباط

قرر المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي منح ترقية استثنائية لمقدم الشرطة، الذي كان ضحية اعتداء إجرامي أفضى لوفاته خلال مزاولته لمهامه بمنطقة الرحمة بولاية أمن الدار البيضاء.

وقد كلف المدير العام للأمن الوطني المصالح المركزية المكلفة بتدبير الموارد البشرية بتسجيل هذه الترقية الاستثنائية في السجل الوظيفي للفقيد، مع ترتيب آثارها لفائدة أسرته وذويه، كما كلف والي أمن الدار البيضاء بتقديم تعازي المديرية العامة للأمن الوطني لجميع أفراد أسرة الهالك.

وكانت ولاية أمن الدار البيضاء قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية اكتشاف جثة موظف الشرطة الفقيد، الذي كان قد اختفى خلال حصة عمل ليلية في ظروف مشوبة بطابع إجرامي، حيث تتواصل حاليا الأبحاث والتحريات لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتشخيص هويات الفاعل أو الفاعلين المفترضين.

ويأتي منح هذه الترقية الاستثنائية للشرطي الفقيد، الذي كان ضحية اعتداء غاشم، في سياق الاهتمام الموصول والعناية الخاصة التي توليها المديرية العامة للأمن الوطني لعائلات الشرطيين الذين قضوا خلال أو بمناسبة مزاولتهم لمهامهم النظامية.

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‫6 تعليقات

  1. الرجل المناسب في المكان المناسب حفظك الله ورعاك وسدد خطاك السيد حموشي عبداللطيف..

  3. رجل من رجالات الدولة الغيورين عن وطنهم قدم كل التضحيات لجهاز الشرطة ولازال …

  6. هل سيُفك لغز مقتل المسكين…أم سيكون كسابقيه ؟؟ مسكين من يقف في وجه العصابات النافذة…إنتبهو ياشرطة ويا درك..لتحافظو عل حياتكم..

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