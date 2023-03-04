طقس السبت.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم السبت، أن يستمر الطقس البارد نسبيا فوق مرتفعات الأطلس وسفوحه الشرقية والريف والمنطقة الشرقية مع تكون صقيع محلي أو ما يسمى ب”الجريحة”.

كما يرتقب نزول أمطار متفرقة فوق كل من جنوب المنطقة الشرقية ومرتفعات الأطلس، مع تشكل كتل ضبابية مصحوبة بأمطار جد خفيفة ومحلية بالسهول الشمالية والوسطى وكذا شمال الأقاليم الجنوبية، بالإضافة إلى تناثر بعض الغبار بأقصى الجنوب.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 01 و 05 درجات بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 05 و11 درجة شمال المملكة وبالواجهة المتوسطية والجنوب-الشرقي، وما بين 08 و14 درجة وسط البلاد، وستكون ما بين 11 و18 درجة بالجنوب.

أما درجات الحرارة العليا، فستشهد بعض الارتفاع شمال ووسط المملكة، بينما ستنخفض قليلا بباقي المناطق.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وما بين طانطان وبوجدور، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.

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