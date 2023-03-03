بعد اختطافه وحرق جثته….العثور على سيارة شرطي الفاجعة ببوسكورة

هبة بريس _ برشيد

أكدت مصادر هبة بريس، أن عناصر الدرك الملكي، العاملة بالمركز القضائي النواصر ونظيرتها بالمركز الترابي بوسكورة، عثرت على سيارة الشرطي المتوفي حرقا، قرب السوق الأسبوعي ببوسكورة .

هذا وكانت منطقة الرحمة بمدينة الدار البيضاء، عرفت عملية اختطاف شرطي مرور في وقت سابق، و العثور على جثته مقطعة الاطراف ومفحمة وهي تحمل شارة العمل، داخل بالوعة للصرف الصحي، بدوار الخدارة باقليم برشيد.

وقد تم نقل الجثة المفحمة صوب مستودع الاموات بتعليمات من الوكيل العام لدى استئنافية سطات تمهيدا لاخضاعها للتشريح الطبي، فيما تكلفت فرق البحث والتحري التابعة لمصالح الدرك الملكي والشرطة العلمية و التقنية، الذين قاموا بانتشال الجثة المفحمة بعد العثور عليها في ظروف غامضة، حيث ووريث الثرى اليوم الجمعة.

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