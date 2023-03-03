بعد اختطافه وحرق جثته….العثور على سيارة شرطي الفاجعة ببوسكورة
هبة بريس _ برشيد
أكدت مصادر هبة بريس، أن عناصر الدرك الملكي، العاملة بالمركز القضائي النواصر ونظيرتها بالمركز الترابي بوسكورة، عثرت على سيارة الشرطي المتوفي حرقا، قرب السوق الأسبوعي ببوسكورة .
هذا وكانت منطقة الرحمة بمدينة الدار البيضاء، عرفت عملية اختطاف شرطي مرور في وقت سابق، و العثور على جثته مقطعة الاطراف ومفحمة وهي تحمل شارة العمل، داخل بالوعة للصرف الصحي، بدوار الخدارة باقليم برشيد.
وقد تم نقل الجثة المفحمة صوب مستودع الاموات بتعليمات من الوكيل العام لدى استئنافية سطات تمهيدا لاخضاعها للتشريح الطبي، فيما تكلفت فرق البحث والتحري التابعة لمصالح الدرك الملكي والشرطة العلمية و التقنية، الذين قاموا بانتشال الجثة المفحمة بعد العثور عليها في ظروف غامضة، حيث ووريث الثرى اليوم الجمعة.
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المجموع 6 آراء
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12 تعليقات
حسبنا الله ونعم الكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم .
انا لله وانا اليه راجعون عظم الله اجر ذويه ورزقهم الصبر والسلوان..
نتمنى ان تخرج نتائج التقرير والتشريح ومعرفة الجناة الذين قاموا بتشويه الجثة..
اللهم احفظ الأجهزة الأمنية ومكوناتها الساهرة على امن وسلامة المواطنين. ورحم الله الفقيد شهيد الواجب الوطني..
عمل وحشي الذين قاموا بهذا الفعل الاجرامي الخطير ..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.اللهم انتقم منهم اشد انتقام..
اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضه من رياض الجنة..
نسأل الله له الرحمة والمغفرة وان يتقبله مع الشهداء والصديقين..
انا لله وانا اليه راجعون اللهم ارحمه..
نتمنى من الامن ان يصل إلى الجناة وما قاموا به لا يغتفر ..
اللهم ارحمه برحمتك الواسعة يارب العالمين..
هذا تحدير اخر لكل رجل أمن شريف و مواطن من قبل المافيا و عصابة من الخونة لثنيهم و تخويفهم كي لا يقوموا بعملهم الشريف . يجب أخذ القصاص و العين بالعين . والا فالبلاد ستدخل في دوامة من الخوف و الارهاب .