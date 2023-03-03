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اقتطاعات جديدة في الأجور تثير غضب “أساتذة التعاقد”

2023-03-03 / 22:16
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هبة بريس _ الرباط

اشتكى بعض الأساتذة من الاقتطاعات التي طالت رواتبهم والتي تجاوزت 2000درهم، مقتطعة من أجر شهر فبراير المنصرم، وفق ما نشره بعض الاساتذة على الصفحة الرسمية للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.

وكشف عدد من أعضاء التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، استمرار الاقتطاعات من أجورهم التي لاتتجاوز 5000درهم، سواء كانوا مضربين أو غير مضربين، والتي تراوحت ما بين 1000 و2200 درهما.

واعتبر عدد من أساتذة التعاقد المضربين منذ منتصف شهر فبراير الماضي، في تعليقاتهم، أن الاقتطاع من أجورهم “سرقة واحتقار لمجهوداتهم ومكانتهم وضرب للشعارات الزائفة التي تتبجح بها الوزارة بتجويد وتطوير المنظومة التعليمية”.

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تعليق واحد

  1. اي مجهودات تتحدثون عنها وابناء وبنات الشعب متروكين في الشوارع والاحياء جراء اضرابات ما انزل الله بها من سلطان ؟تلاميذ كرهائن في صراع لا ناقة لهم فيه ولا جمل

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