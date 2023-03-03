طنجة ..توقيف 15 مرشحا للهجرة ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء

هبة بريس – مكتب طنجة

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة بتنسيق مع السلطة المحلية بحي البرانص القديمة، مساء اليوم الجمعة 03 مارس الجاري، من إجهاض محاولة للهجرة غير الشرعية وتوقيف 15 مرشحا للهجرة ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وقد تم ضبط المشتبه فيهم بحي البرانص القديمة بمدينة طنجة، خلال تحضيرهم للقيام بعملية للهجرة غير النظامية، كما أسفرت عملية التفتيش المنجزة من حجز قاربين مطاطيين ومحرك بحري، علاوة على مجاديف خشبية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، فضلا عن تحديد الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

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