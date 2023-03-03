في ذكرى ميلاده..الكوميدي أسامة رمزي يعلن دخوله القفص الذهبي

2023-03-03 / 21:00
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نجلاء مزيان: هبة بريس

أعلن الفنان المغربي أسامة رمزي عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، عن دخوله القفص الذهبي.

و نشر الكوميدي المغربي صور عبر ذات المنصة توثق هذه المناسبة مرفوقة بتعليق جاء فيه، “في عيد ميلادي أقولها ، أميرة أحسن كادو جاني في حياتي، يا واد يا رومانسي”.

و فور إعلانه خبر الزواج، تهاطلت عليه تعاليق التهاني والتبريكات من طرف أصدقائه المشاهير و كذا متابعيه بمنصات التواصل الإجتماعي.

هذا و حسب مصادر جريدة هبة بريس، فإن رمزي احتفل بخطوبته و طالبة الطب أميرة مرتضى، فور عودته من مونديال قطر، غير أنه حرص على سرية الأمر لحين الإعلان عنه بمناسبة ذكرى ميلاده.

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