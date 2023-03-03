زوجة حاتم عمور لوزير الصحة :” علاش فبلادنا مكاينش زراعة الأعضاء”

2023-03-03 / 20:39
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نجلاء مزيان: هبة بريس

عقب إعلان زوجة الفنان المغربي حاتم عمور عن تدهور الوضع الصحي لشقيقها على إثر نزلة برد بسيطة “على حد تعبيرها” أدت فجأة إلى إصابته بقصور في القلب.

و في هذا الصدد، أعربت التازي عبر خاصية ستوري بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، عن استغرابها من عدم وجود ثقافة زراعة الأعضاء في المجتمع المغربي.

و وجهت المتحدثة ذاتها السؤال لوزير الصحة قائلة :”سؤال للنقاش و موجه بالأساس الى وزير الصحة السيد خالد آیت طالب :علاش فبلادنا الحبيب ما كايناش،زراعة الأعضاء ؟ علاش خاصنا نمشيو، نتبهدلو فبلادات الناس و نبقاو، فأواخر لوائح الإنتظار عندهم؟”.

و واصلت:”في فرنسا مثلا الأولوية للفرنسيين تم للأوروبيين أجمعين عاد الجنسيات الأخرى : يعني يموت للي يموت!! حقا الأعمار بيد الله و لكن علاش ما تكونش عندي هاد الفرصة فبلادي؟”.

و أضافت قائلة:”بلا ما نهضرو على الكلفة الخيالية للى تقدر توصل لخمس مائة و ستة مائة المليون، سانتيم..غادي يقولو ليا شي وحدين “حرام”، لأن الحياة في الإسلام مقدسة وللجسد البشري حرمته حيا كان ميتا و بأنه ملك لله ولا يمكن لأحد يشوهه من خلال أخذ أعضاء منه لتكون محل أية تجارة، متفقة ماشي للتجارة. إوا؟ و إلى كانت هبة طوعية ؟!”.

و استرسلت قائلة:” راه القرآن الكريم والأحاديث تركز على أهمية مبدأ الضرورة الذي يجعل إباحة المحظور الديني ممكنة ما دام هدف زراعة عضو بشري هو إنقاذ حياة أخرى، ويذكر في الآية 32 من سورة المائدة أن من أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا”.

وتابعت :”واش حنا مسلمين أكثر من المملكة السعودية للي فأرضها كاينة الكعبة المنورة و مدفون فيها حبيب الله صلى الله عليه وسلم؟”.

و اختتمت تدوينتها قائلة:”علاش ما عندناش تقافة التبرع بالأعضاء؟ علاش هاد النوع ديال العمليات ما كايدارش عندنا فالمغرب؟ واش فقر بالكفاءات ؟!! لا أضن!!”.

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