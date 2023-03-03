والدة حكيمي : ابني أقسم لي ببراءته والعالم كله يشهد بأخلاقه

2023-03-03 / 19:57
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هبة بريس _ رياضة

كشفت سعيدة موح، والدة اشرف حكيمي، أن المحامية المكلفة بالدفاع عن ابنها طلبت من العائلة عدم الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام المحلية أو الأجنبية، حفاظا على سرية التحقيقات.

وتابعت: “قلبي يخبرني أن ابني بريء، وهو يتمتع بحسن التربية، كما أن العالم بأسره يشهده له بأخلاقه العالية والمتزنة، ولا يستحق ما حصل له”.

وعما إذا كانت تحدثت مع ابنها بعد اتهامه، أجابت سعيدة موح: “نعم حدثته في الموضوع، وأقسم لي أنه بريء”، متسائلة: “كيف يعقل أن يتهم أشرف في ليلة وجود زوجته في منزلهما بفرنسا، حيث هناك الكثير من الحراس وكاميرات مراقبة في كل الاتجاهات؟ تقول للعربي الجديد

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‫12 تعليقات

  12. حسن التربية هي مايولدش في الحرام ويطيح مع وحدة عزيز عليها العرا داكشي علاش بأه كاعي أو ما راضيش إبان في الإعلام

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