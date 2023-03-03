والدة حكيمي : ابني أقسم لي ببراءته والعالم كله يشهد بأخلاقه
هبة بريس _ رياضة
كشفت سعيدة موح، والدة اشرف حكيمي، أن المحامية المكلفة بالدفاع عن ابنها طلبت من العائلة عدم الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام المحلية أو الأجنبية، حفاظا على سرية التحقيقات.
وتابعت: “قلبي يخبرني أن ابني بريء، وهو يتمتع بحسن التربية، كما أن العالم بأسره يشهده له بأخلاقه العالية والمتزنة، ولا يستحق ما حصل له”.
وعما إذا كانت تحدثت مع ابنها بعد اتهامه، أجابت سعيدة موح: “نعم حدثته في الموضوع، وأقسم لي أنه بريء”، متسائلة: “كيف يعقل أن يتهم أشرف في ليلة وجود زوجته في منزلهما بفرنسا، حيث هناك الكثير من الحراس وكاميرات مراقبة في كل الاتجاهات؟ تقول للعربي الجديد
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المجموع 6 آراء
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12 تعليقات
الظلم ظلمات يوم القيامة يصفى الخصوم..
أشرف حكيمي اخلاقه طيبة لا تسمح له بتلك التهمة الملفقة له..
يجب اخضاع المدعية للتحقيق في ادعاءاتها…
ما سبب هاته التهم التي الفقهاء فرنسا للمشاهير ..
حكيمي لا يمكن ان يقوم بهذا العمل الشنيع …
اللهم احفظنا واحفظ بلدنا من كيد الكائدين..
بعض الأحيان يبتليك الله لكي يبعدك عن اشياء لا تليق بك ..
كلما نعلم ان اشرف حكيمي بريء من هاته التهم الكاذبة ..
كلنا اشرف حكيمي..
سيظهر الحق لانه يعملوا ولا يعلى عليه …
لا تتسرعوا في الحكم كل شئ ممكن
حسن التربية هي مايولدش في الحرام ويطيح مع وحدة عزيز عليها العرا داكشي علاش بأه كاعي أو ما راضيش إبان في الإعلام