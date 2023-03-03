“برشلونة” يمدد عقد لاعبه سيرجي روبرتو

2023-03-03 / 19:39
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هبة بريس _ رياضة

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة عن تمديد عقد لاعبه سيرجي روبرتو حتى 2024.

ونشر برشلونة في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورة لسيرجي روبرتو مؤكدا استمراره مع الفريق حتى 2024.

وبحسب وسائل إعلام إسبانية فإن تمديد عقد اللاعب روبيرتو (31 عاما) جاء بطلب من مدرب الفريق الكتالوني تشافي.

يذكر أن روبيرتو يلعب مع الفريق الأول لنادي برشلونة منذ 2010 وقد حقق معه العديد من الإنجازات أبرزها دوري أبطال أوروبا في مناسبتين.

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