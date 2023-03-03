The Israeli and Hungarian flags wave in front of the hotel where the Jewish World Congress (JWC) is hosted in Budapest, on May 5, 2013. The tree-day meeting of JWC begins on May 5, 2013 by an official welcome speech of Hungarian Prime Minister Viktor Orban. AFP PHOTO / ATTILA KISBENEDEK (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)

تقرير : المجر ستنقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس

2023-03-03 / 19:06
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هبة بريس _ وكالات

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، أن المجر ستنقل سفارتها إلى القدس الشهر المقبل، على ما يبدو في لفتة خاصة لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو من نظيره المجري فيكتور أوربان.

ونقلت صحيفة “ذي تايمز أوف إسرائيل” عن مسؤولين كبار في وزارة الخارجية الإسرائيلية القول إن الجانبين توصلا إلى اتفاق بشأن هذه الخطوة في الأيام الأخيرة.

وأضاف المسؤولون أن تفاصيل هذا القرار جرت خلال محادثات مكثفة أقيمت مؤخرا بين وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين ونظير المجري بيتر زيجارتو.

ومن شأن الخطوة أن تجعل المجر أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تفتح سفارة لها في القدس، وهو ما يعارضه الاتحاد في ظل عدم وجود اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

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