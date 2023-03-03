تقرير : المجر ستنقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس

هبة بريس _ وكالات

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، أن المجر ستنقل سفارتها إلى القدس الشهر المقبل، على ما يبدو في لفتة خاصة لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو من نظيره المجري فيكتور أوربان.

ونقلت صحيفة “ذي تايمز أوف إسرائيل” عن مسؤولين كبار في وزارة الخارجية الإسرائيلية القول إن الجانبين توصلا إلى اتفاق بشأن هذه الخطوة في الأيام الأخيرة.

وأضاف المسؤولون أن تفاصيل هذا القرار جرت خلال محادثات مكثفة أقيمت مؤخرا بين وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين ونظير المجري بيتر زيجارتو.

ومن شأن الخطوة أن تجعل المجر أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تفتح سفارة لها في القدس، وهو ما يعارضه الاتحاد في ظل عدم وجود اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

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