عبد الجليل يلتقي مع مهنيي قطاع النقل بالعالم القروي

2023-03-03 / 18:46
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هبة بريس _ الرباط

جرى بحر هذا الاسبوع بالرباط عقد اجتماع للجنة القيادة بحضور خمس تمثيليات مهنية عن النقل بالعالم القروي (النقل المزدوج) ، حسبما أعلنت وزارة النقل واللوجستيك.

ويندرج هذا اللقاء، الذي ترأسه محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، بحضور عدد من المسؤولين عن القطاع بالوزارة، في إطار الحوار والعمل المشترك الذي تواصله الوزارة مع مهنيي قطاع النقل الطرقي بالمغرب، من أجل تدارس المواضيع والعمل على إيجاد حلول ملائمة للإشكاليات التي يعرفها القطاع.

وأفاد بلاغ للوزارة أنه تم خلال هذا الاجتماع، الذي طبعه جو من الثقة والحوار الجاد، تقديم حصيلة العمل المشترك لسنة 2022 وخاصة فيما يتعلق بالأولويات التي تم الاتفاق عليها والعمل عليها في إطار من المسؤولية والشراكة بين الجانبين، لافتا إلى أنه تم أيضا اقتراح مواضيع جديدة ستشكل برنامج العمل المشترك لسنة 2023، والتي تم الاتفاق حولها مع المهنيين.

وقد أجمع المشاركون، خلال هذا الاجتماع، عن ارتياحهم للمنهجية المتبعة، والمواضيع التي ستشكل برنامج العمل خلال 2023. كما اتفق الجانبان على مواصلة الحوار والتعبئة المشتركة من أجل ايجاد الحلول الناجعة والواقعية.

وخلص هذا اللقاء بمصادقة وتوقيع الهيئات المهنية التي حضرت هذا الإجتماع على محضر الاتفاق الخاص بحصيلة سنة 2022 وبرنامج العمل لسنة 2023 بين الوزارة والتمثيليات المهنية، حسب البلاغ.

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