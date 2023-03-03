أكادير: الإعلان عن انقطاع مياه الشرب عن هذه الاحياء ليلة السبت- الاحد

ع اللطيف بركة - هبة بريس

أعلنت الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات “RAMSA” في بلاغ لها ، إلى علم ساكنة أكادير ، أنه نتيجة لأشغال صيانة قنوات الماء الصالح للشرب فإن عملية التزود بالماء بأكادير ستعرف اضطرابات في التوزيع وضعفا في الصبيب بكل من أحياء ” الداخلة والقدس وبوركان والنجاح وحي الموظفين والشرف وحي السويسي وإليغ والخيام وحي المسيرة والكويرة، وذلك ابتداءا من الساعة التاسعة ليلا من يوم غد السبت 4 مارس الجاري، إلى غاية الثامنة صباحا من يوم الأحد 5 مارس.

وبهذا تنهي الوكالة المستقلة إلى علم زبنائها، على أنها ستتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان استئناف التزود بالماء في ظروف جيدة . مع شكر زبنائها الكرام مسبقا على حسن تفهمهم.

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