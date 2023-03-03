سب و خطف و تحقيق.. خلاف آيتن عامر و زوجها يتصدر الترند المصري

نجلاء مزيان

إثر مشاجرة بين الفنانة المصرية آيتن عامر و زوجها في كمبوند شهير بمنطقة الشيخ زايد، وتبادل كل منهما الاتهامات في التحقيقات، قررت النيابة العامة إخلاء سبيلهما.

و أخلت النيابة سبيل محمد عز العرب، المصور السينمائي، طليق آيتن بكفالة 1000جنيه من ديوان قسم الشيخ زايد، ما لم يكن مطلوبا على ذمة قضايا أخرى.

كما أخلت سبيل آيتن عامر بالضمان الشخصي من النيابة العامة، وأخلت سبيل والدتها، وقررت تسليم الطفلين يوسف وآيتن إلى والدتهما مع اتخاذ قرار بالتعهد بحسن الرعاية، واستدعت أفراد الأمن الإداري بالكمبوند لجلسة تحقيق عاجلة لسماع أقوالهم.

وكانت مشاجرة قد نشبت بين الفنانة وطليقها داخل كمبوند بالشيخ زايد، فيما جرى استدعاء الشرطة وتحرير محضر رسمي بالواقعة،واتهمت آيتن طليقها بالتعدي عليها بالضرب والسب والشتم في محضر رسمي.

وقالت في البلاغ إن طليقها حضر لمسكنها، وتعدى عليها بالسب والشتم، وكذا والدتها- 71 سنة-، ثم أخذ طفليها، آيتن محمد 7 سنوات، ويوسف محمد 6 سنوات، ووضعهما داخل سيارة ملك الفنانة، وقاد السيارة بهما، لكن الأمن الإداري للكمبوند استوقفه، وجرى التحفظ على السيارة.

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