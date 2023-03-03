الطالبي العلمي يتباحث مع رئيسة مجلس الشيوخ بمملكة إسواتيني

هبة بريس

أجرى رئيس مجلس النواب السيد راشيد الطالبي العلمي، اليوم الجمعة بمقر المجلس، مباحثات مع السيدة دلاميني ليندوي، رئيسة مجلس الشيوخ بمملكة إسواتيني والتي تقوم حاليا بزيارة رسمية للمغرب على رأس وفد برلماني هام.

وذكر بلاغ للمجلس أن الجانبين ثمنا بهذه المناسية علاقات الصداقة المتينة والمتميزة التي تجمع البلدين، وأكدا حرصهما على توطيد التعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين.

وخلال هذا اللقاء، أشادت رئيسة مجلس الشيوخ بمملكة إسواتيني بالانخراط القوي للبرلمان المغربي في الدفاع عن القضايا التي تهم القارة الإفريقية وخاصة ما يتعلق بموضوع الهجرة وحقوق الإنسان والتنوع الثقافي والحضاري. وثمنت سياسات المملكة فيما يخص النهوض بأوضاع المرأة والمساواة بين الجنسين.

كما أكدت السيدة ليندوي على أهمية تبادل التجارب والخبرات مع البرلمان المغربي، والاستفادة المتبادلة من الممارسات الفضلى في العمل التشريعي والإداري والتقني، مشيدة في ذات السياق بعمق وتطور الممارسة البرلمانية المغربية.

من جهته، نوه السيد الطالبي العلمي بموقف مملكة إسواتيني الداعم للوحدة الترابية للمملكة، مشدد على العمق الإفريقي للمملكة وانخراطها القوي في تعزيز التعاون جنوب-جنوب على صعيد القارة على الخصوص، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وقدم رئيس مجلس النواب لمحة عن اختصاصات المجلس وتركيبته وخصوصية الثنائية البرلمانية المغربية، وعلاقات المؤسسة التشريعية مع باقي المؤسسات الدستورية، معربا عن استعداد مجلس النواب لتقاسم تجربته وخبراته مع برلمان مملكة إسواتيني في كل ما يتعلق بالعمل البرلماني وكذا في مجال الرقمنة والإدارة البرلمانية.

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