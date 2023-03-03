كورونا بالمغرب.. تسجيل 6 إصابات جديدة

2023-03-03 / 16:11
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هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 6 إصابات جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 15 حالة، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19) أن 6 ملايين و880 ألف و819 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و422 ألف و873 شخصا، مقابل 24 مليون و921 ألف و379 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

وتلقى 60 ألف و447 أشخاص الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و 272 ألف و 477 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و256 ألف و 119 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

وسجلت حالات الإصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في جهات الدار البيضاء سطات (3) ، والرباط سلا القنيطرة (2)، ومراكش آسفي (1).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 62 حالة، فيما لم يتم تسجيل أية حالة خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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