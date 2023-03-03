انعقاد الجمع العام التأسيسي ﻟـ “جمعية نواب رؤساء المقاطعات بالبيضاء”

2023-03-03 / 15:18
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هبة بريس - الدار البيضاء

اﻧﻌﻘﺪ ﺻﺒﺎﺡ ﺍﻟﻴﻮﻡ 02 مارس 2023 بقر مجلس مدينة الدار البيضاء ، ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ﻟـ “جمعية نواب رؤساء المقاطعات بالدار البيضاء ” ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﻨﺘﻈﺮ أن ﺗﺸﻜﻞ ﺇﻃﺎﺭﺍ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺎ ﺟﺪﻳﺪﺍ ينضاف ﺇﻟﻰ آليات الرقي بالتنمية المحلية في مختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ 113/14 و ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻋﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ النواب وتوحيد ﺍﻟﻌﻤﻞ بينهم .

وجرى ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ كريم الكلايبي عن مقاطعة عين السبع ، بحضور رؤساء الفرق ، بالإجماع إثر حصوله على ثقة ودعم نواب ونائبات الرؤساء من مختلف الأحزاب و المقاطعات.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد الرئيس المنتخب على أن أولوياته خلال المرحلة المقبلة ستكون هي تعزيز موقع الجمعية كمخاطب أساسي بخصوص قضايا الشأن المحلي، والعمل على التعاون والتكامل بين مختلف منتخبي مقاطعات جماعة الدار البيضاء ، إلى جانب الانكباب على وضع برنامج عمل يراعي الواقعية والنجاعة لتعزيز وتطوير كفاءات وقدرات نائبات ونواب رؤساء مجالس المقاطعات، من خلال وضع برنامج للتكوين المستمر وتبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى محليا ووطنيا واستثمار التجربة التراكمية للمنتخبين المحليين وفي طليعتهم نواب رؤساء مجالس المقاطعات، الذين مكنتهم ممارستهم اليومية للتدبير المحلي من الوقوف عن كثب على الوضع الحقيقي والواقعي للجماعات الترابية.

وأوضح كريم أن المسؤولية الملقاة على عاتق رئاسة الجمعية والمكتب التنفيذي واللجان الوظيفية للجمعية، تستلزم بذل قصارى الجهود وبروح العمل الجماعي التشاركي والتشاوري، في اتخاذ القرارات وبالحرص على اعتماد اَليات تدبيرية تراعي قواعد الحكامة الجيدة والنجاعة في الأداء.

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