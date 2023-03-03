أكادير : نقل السجينة “المرأة الحديدية” إلى سجن العرجات واستئناف محاكمتها الأسبوع المقبل

ع اللطيف بركة - هبة بريس

علمت ” هبة بريس” من مصادرها، عن نقل السجينة المسنة ” ح.ز” المعروفة ب ” المرأة الحديدية” من السجن المدني بأيت ملول انزكان الى السجن المحلي بالعرجات، يوم أمس الخميس2مارس الجاري .

وأضافت مصادرنا ، انه من المرتقب الاسبوع القادم، أن تبدأ اطوار جلسات محاكمتها بإستئنافية الرباط.

وكانت محكمة النقض بالرباط، قد قررت قبول الطعن والطلب الذي تقدم به دفاع “المرأة الحديدية” بعد انتهاء مرحلة الاستئناف بدرجتيه، والقاضي بإحالة الملف موضوع القرار المطعون فيه على هيئة قضائية ومحكمة أخرى خارج دوائر نفوذ محكمة الاستئناف بأكادير.

وجاء قرار محكمة النقض بناء على الطلب الذي تقدم به دفاع المرأة الحديدية بعد إنتهاء مرحلة الإستئناف التي قضت غرفة الجنايات بها أواخر فبراير 2022 ، باذانة الملقبة بالمرأة الحديدية ب 10 سنوات سجنا نافذا، بعد رفض منح دفاع المتهمة مهلة لاعداد دفاعه ، في الوقت الذي اعتبرت فيه الهيأة القضائية الملف جاهزا.

ويأتي هذا الحكم بعدما سبق و أن قضت غرفة الجنايات الابتدائية في الأسبوع الأول من شهر نونبر 2021، علنيا وابتدائيا وحضوريا، بالحكم على المتهمة نفسها ب 5 سنوات حبسا نافذا، وعلى ابنتها ” و .ل ” بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة والباقي موقوف التنفيذ مع تحميلهما الصائر وغرامة لوالدتها ب 15 مليار سنتيم للمطالب بالحق المدني.

وكانت السجينة ” ح.ب” كأول امرأة تخوض إضراب عن الطعام لأزيد من ثلاث أشهر ممتابعة، احتجاجا على الأحكام الصادرة في حقها، وعدم تمكينها من محاكمة عادلة، وهو ما استجابت له محكمة النقض بنقل محاكمتها الى استئنافية الرباط لتبدأ أطوار محاكمة جديدة في ملفها، بعد أن تتبع الرأي العام داخليا وخارجيا اطوار محاكمتها بأكادير ، إبتدائيا واستىنافيا .

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