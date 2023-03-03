روميو هوت كوتير يواجه صخب الحداثة بإحيائه للتراث المغربي العريق

نجلاء مزيان

من المنتظر أن يكشف المصمم المغربي “محمد العربي” الملقب ب- روميو هوت كوتير، يوم السبت 4 مارس بمدينة طنجة، عن مجموعته المختارة من التصاميم التقليدية المغربية الأصيلة، لربيع وصيف 2023.

ويعيد المصمم المغربي “روميو” تصورا يتمثل في التراث المغربي “المبني” وكل ما يشمل “الصناعة التقليدية المغربية”، بأسلوب متجدد وفاخر، في خطوة صريحة منه، لتكريم هذا الكنز الحضاري المغربي، والاهتمام به.

وبحضور قائمة طويلة من النجوم، من فنانين وفنانات ومؤثرات، ستتزين مدينة طنجة مساء السبت، في سياق إقامة دار “روميو هوت كوتير” لعرضه المنتظر، من تصاميم القفطان الراقي، احتفاءً “بالكنز والتراث الثقافي” للمملكة المغربية.

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