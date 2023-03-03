أولاد تايمة: حاول تصريف مسروقه من المواشي بثمن ” زهيد” فسقط في قبضة الأمن

2023-03-03 / 13:25
1
ع اللطيف بركة : هبة بريس

حاول أحد اللصوص ، وهو في الثلاثينات من عمره، يوم أمس الخميس 2 مارس ، تصريف مسروقه من رؤوس المواشي بسوق الخميس بأولاد التايمة اقليم تارودانت، غير أن الاخير وجد أصفاد رجال الامن في يديه .

وذكرت مصادر ” هبة بريس “، أن الموقوف كان بصدد تصريف مسروقاته من رؤوس المواشي، والتي استقدمها عبر شاحنة من أحد مناطق الاقليم، بعد نجاحه في تنفيذ السرقة.

وأضافت مصادرنا، أن شكوك حامت حول الشاب الثلاثيني، من طرف تجار المواشي بالسوق الاسبوعي، بعد محاولة تصريف مسروقه بثمن زهيد، مما عجل بإخبار المصالح الأمنية بمفوضية أولاد التايمة، التي حلت على عجل واوقفت الشاب، وحجز 22 رأس من الاغنام والمعز كان بصدد بيعها، وتم اعترافه بوجود رؤوس مواشي أخرى بأحد الاسطبلات ضواحي مدينة تارودانت، حيث تم العثور على حوالي 78 من رؤوس المواشي.

و لازالت الأبحاث جارية لتحديد ظروف وملابسات عملية سرقة المواشي وصاحبها الحقيقي، وهل هناك شركاء للموقوف .

هذا، وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما لا زال البحث متواصلا للكشف عن جميع المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of النواصر تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

النواصر تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2023-03-04 / 12:16
Photo of مندوبية حقوق الإنسان تعلن تعليق الراسبين في مباراة المحاماة إضرابهم عن الطعام

مندوبية حقوق الإنسان تعلن تعليق الراسبين في مباراة المحاماة…

2023-03-04 / 11:06
Photo of الصديقي: التعليم الفلاحي العالي رافعة مهمة للتنمية الفلاحية

الصديقي: التعليم الفلاحي العالي رافعة مهمة للتنمية الفلاحية

2023-03-04 / 10:09
Photo of الحموشي يمنح ترقية استثنائية للشرطي ضحية “جريمة برشيد”

الحموشي يمنح ترقية استثنائية للشرطي ضحية “جريمة برشيد”

2023-03-04 / 09:31
Photo of طقس السبت.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

طقس السبت.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2023-03-04 / 09:09
Photo of بعد اختطافه وحرق جثته….العثور على سيارة شرطي الفاجعة ببوسكورة

بعد اختطافه وحرق جثته….العثور على سيارة شرطي الفاجعة ببوسكورة

2023-03-03 / 23:36
Photo of شرطي بالمضيق يضطر لاستعمال سلاحه الوظيفي لإيقاف 3 أشخاص

شرطي بالمضيق يضطر لاستعمال سلاحه الوظيفي لإيقاف 3 أشخاص

2023-03-03 / 23:08
Photo of افتتاح النسخة 18 للبطولة الكبرى للصداقة بالرباط

افتتاح النسخة 18 للبطولة الكبرى للصداقة بالرباط

2023-03-03 / 22:10
Photo of طنجة ..توقيف 15 مرشحا للهجرة ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء

طنجة ..توقيف 15 مرشحا للهجرة ينحدرون من دول إفريقيا…

2023-03-03 / 22:01
Photo of الرباط : اعتقال نصاب انتحل صفة محام وربح العديد من القضايا

الرباط : اعتقال نصاب انتحل صفة محام وربح العديد…

2023-03-03 / 20:57

تعليق واحد

  1. السلام عليكم 22 رأس من الأغنام سرقة من حد لمحرة جماعة الرحامنة إقليم سدي بوعتمان سرقة ليلة التلاتاء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق