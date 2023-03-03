أولاد تايمة: حاول تصريف مسروقه من المواشي بثمن ” زهيد” فسقط في قبضة الأمن

ع اللطيف بركة : هبة بريس

حاول أحد اللصوص ، وهو في الثلاثينات من عمره، يوم أمس الخميس 2 مارس ، تصريف مسروقه من رؤوس المواشي بسوق الخميس بأولاد التايمة اقليم تارودانت، غير أن الاخير وجد أصفاد رجال الامن في يديه .

وذكرت مصادر ” هبة بريس “، أن الموقوف كان بصدد تصريف مسروقاته من رؤوس المواشي، والتي استقدمها عبر شاحنة من أحد مناطق الاقليم، بعد نجاحه في تنفيذ السرقة.

وأضافت مصادرنا، أن شكوك حامت حول الشاب الثلاثيني، من طرف تجار المواشي بالسوق الاسبوعي، بعد محاولة تصريف مسروقه بثمن زهيد، مما عجل بإخبار المصالح الأمنية بمفوضية أولاد التايمة، التي حلت على عجل واوقفت الشاب، وحجز 22 رأس من الاغنام والمعز كان بصدد بيعها، وتم اعترافه بوجود رؤوس مواشي أخرى بأحد الاسطبلات ضواحي مدينة تارودانت، حيث تم العثور على حوالي 78 من رؤوس المواشي.

و لازالت الأبحاث جارية لتحديد ظروف وملابسات عملية سرقة المواشي وصاحبها الحقيقي، وهل هناك شركاء للموقوف .

هذا، وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما لا زال البحث متواصلا للكشف عن جميع المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية

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