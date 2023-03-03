الCNSS: تطبيق الاقتطاع من المنبع في إطار التأمين الإجباري عن المرض

2023-03-03 / 12:37
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هبة بريس

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يوم الجمعة، أنه في إطار تنفيذ مقتضيات قانون المالية 2023، المتعلقة بالاقتطاع من المنبع على الأداءات المخصصة للأغيار، سيتم الخصم على أساس المبلغ، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، المصرح به في كل ملف مقدم للتعويض.

وأوضح بلاغ للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن نسبة الضريبة التي سيتم تطبيقها، ستأخذ بعين الاعتبار، الشكل القانوني للمؤسسة المقدمة للخدمات العلاجية، حسب ما هو مبين في السجل الوطني لمهنيي الصحة، الموضوع رهن إشارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من طرف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.

ومن أجل تنزيل هذا الإجراء وصرف التعويضات في أقرب الآجال، سيتم حسب المصدر ذاته، التواصل مع مقدمي الخدمات العلاجية من خلال شبكة وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لتزويدهم بلائحة ملفاتهم التي تمت معالجتها والتي يجب التصريح بالأداءات الخاضعة للاقتطاع من المنبع المتعلقة بها، إضافة إلى نموذج التصريح الواجب استخدامه.

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تعليق واحد

  1. مادامت الدولة فرضت الاجبارية في الاقتطاع فعليها ان تفرض الاجبارية في العلاج وتوفر كل الاجهزة والادوية وان تكون مستشفياتها بجودة مقبولة وعالية

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