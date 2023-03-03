الCNSS: تطبيق الاقتطاع من المنبع في إطار التأمين الإجباري عن المرض

2023-03-03 / 12:37
0
هبة بريس

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يوم الجمعة، أنه في إطار تنفيذ مقتضيات قانون المالية 2023، المتعلقة بالاقتطاع من المنبع على الأداءات المخصصة للأغيار، سيتم الخصم على أساس المبلغ، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، المصرح به في كل ملف مقدم للتعويض.

وأوضح بلاغ للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن نسبة الضريبة التي سيتم تطبيقها، ستأخذ بعين الاعتبار، الشكل القانوني للمؤسسة المقدمة للخدمات العلاجية، حسب ما هو مبين في السجل الوطني لمهنيي الصحة، الموضوع رهن إشارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من طرف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.

ومن أجل تنزيل هذا الإجراء وصرف التعويضات في أقرب الآجال، سيتم حسب المصدر ذاته، التواصل مع مقدمي الخدمات العلاجية من خلال شبكة وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لتزويدهم بلائحة ملفاتهم التي تمت معالجتها والتي يجب التصريح بالأداءات الخاضعة للاقتطاع من المنبع المتعلقة بها، إضافة إلى نموذج التصريح الواجب استخدامه.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أولاد تايمة: حاول تصريف مسروقه من المواشي بثمن ” زهيد” فسقط في قبضة الأمن

أولاد تايمة: حاول تصريف مسروقه من المواشي بثمن ”…

2023-03-03 / 13:25
Photo of تزوير أوراق العملة وتداولها يجر شخصا للاعتقال بفاس

تزوير أوراق العملة وتداولها يجر شخصا للاعتقال بفاس

2023-03-03 / 12:19
Photo of إفران تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

إفران تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2023-03-03 / 12:05
Photo of مصدر مسؤول لهبة بريس: خبر تعيين الدحماني مفتشا عاما للدرك الملكي عار من الصحة

مصدر مسؤول لهبة بريس: خبر تعيين الدحماني مفتشا عاما…

2023-03-03 / 11:11
Photo of صادم.. أزيد من 36 ألف مريض يخضعون لحصص تصفية الدم بالمغرب

صادم.. أزيد من 36 ألف مريض يخضعون لحصص تصفية…

2023-03-03 / 10:14
Photo of طقس الجمعة.. سماء ممطرة بعدد من مناطق المملكة

طقس الجمعة.. سماء ممطرة بعدد من مناطق المملكة

2023-03-03 / 09:09
Photo of “موديز” تبرز الأثر الإيجابي لسحب المغرب من اللائحة الرمادية

“موديز” تبرز الأثر الإيجابي لسحب المغرب من اللائحة الرمادية

2023-03-02 / 23:44
Photo of برشلونة يهزم ريال مدريد بعقر داره

برشلونة يهزم ريال مدريد بعقر داره

2023-03-02 / 23:29
Photo of في مسيرة..عمال “سامير” يطالبون باستئناف التكرير

في مسيرة..عمال “سامير” يطالبون باستئناف التكرير

2023-03-02 / 22:53
Photo of “التعاون القضائي” في صلب المباحثات بين وهبي ونظيره الإيطالي

“التعاون القضائي” في صلب المباحثات بين وهبي ونظيره الإيطالي

2023-03-02 / 22:33

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق