تزوير أوراق العملة وتداولها يجر شخصا للاعتقال بفاس

2023-03-03 / 12:19
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هبة بريس

تمكنت عناصر الوحدة المتنقلة لشرطة النجدة التابعة لولاية أمن فاس، يوم أمس الخميس 2 مارس الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 36 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتزوير أوراق العملة وعرضها للتداول.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه على خلفية عملية مراقبة أمنية بالشارع العام بمدينة فاس، قبل أن تسفر عملية الجس الوقائي عن العثور بحوزته على 264 ورقة بنكية مالية مزيفة من فئتي 100 و200 أورو.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

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