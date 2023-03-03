إفران تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2023-03-03 / 12:05
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هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية :

– إفران : 6 ملم

– خريبكة والجديدة : 4 ملم

– تزنيت وسلا : 3 ملم

– مراكش، ميدلت، فاس، سطات والصويرة : ملمتران

– بني ملال وآسفي : ملمتر واحد

– الدار البيضاء، مكناس، تازة، سيدي إفني، سيدي سليمان، الرباط، القنيطرة، تارودانت، كلميم، الناظور وشفشاون : أقل من ملم.

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‫9 تعليقات

  5. هاته التساقطات المطرية لها اثر إيجابي على المردود الفلاحي والغطاء النباتي..

  6. الحمد لله على هذه التسقاطات المطرية التي تبشر بالخير والقادم سيكون افضل..

  9. هذه التساقطات المطرية الأخيرة لها اثر إيجابي على المردود الفلاحي والغطاء النباتي..

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