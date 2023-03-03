إفران تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية :

– إفران : 6 ملم

– خريبكة والجديدة : 4 ملم

– تزنيت وسلا : 3 ملم

– مراكش، ميدلت، فاس، سطات والصويرة : ملمتران

– بني ملال وآسفي : ملمتر واحد

– الدار البيضاء، مكناس، تازة، سيدي إفني، سيدي سليمان، الرباط، القنيطرة، تارودانت، كلميم، الناظور وشفشاون : أقل من ملم.

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