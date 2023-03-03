رسمياً.. الادعاء الفرنسي يوجه تهمة الاغتصاب لأشرف حكيمي

هبة بريس

أعلن الادعاء الفرنسي اليوم الجمعة، توجيه تهمة الاغتصاب للاعب باريس سان جيرمان المغربي أشرف حكيمي.

القرار كشف عنه مكتب المدعي العام في نانتير، الضاحية الغربية للعاصمة باريس، لـوكالة”فرانس برس”.

وكان مكتب المدعي العام في نانتير قد فتح تحقيقا في قضية اغتصاب تستهدف حكيمي.

التحقيق جاء بعد اتهامات من امرأة، تبلغ من العمر 24 عاما، قالت إنها تعرضت للاغتصاب في منزل اللاعب في بولونيّ-بيلانكور في 25 فبراير، وفق ما أفادت صحيفة “لو باريزيان”

ووفق ذات المصدر، فقد توجهت هذه المرأة إلى مركز للشرطة في فال دو مارن، الأحد، للتبليغ عن الحادثة، لكنها لم تتقدم بشكوى.

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