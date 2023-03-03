مصدر مسؤول لهبة بريس: خبر تعيين الدحماني مفتشا عاما للدرك الملكي عار من الصحة

2023-03-03 / 11:11
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

نفت مصادر مسؤولة لهبة بريس، ماتم تداوله من أخبار حول تعيين القائد الجهوي للدرك الملكي السابق بسطات والحالي بآكادير “الكولونيل ماجور عبد العالي الدحماني” مفتشا عاما للدرك الملكي بالمصالح المركزية، خلفا للراحل مصطفى الحمداوي الذي توفي في وقت سابق.

وأكدت مصادرنا في اتصال بهبة بريس، أن الخبر عار من الصحة ولاعلاقة له بالواقع، وأن الرجل لازال يمارس مهامه في ظروف جد عادية، متسائلين عن الاسباب الرئيسية وراء ترويج مثل هاته المغالطات ومن الذي يقف وراءها.

ويذكر، أن الكولونيل ماجور عبد العالي الدحماني، قد خلف انطباعا ايجابيا هنا بعاصمة الشاوية منذ تقاده منصب القائد الجهوي للدرك الملكي بسطات، حيث عمل الرجل على خلق قنوات للتواصل مع كافة الشركاء والفاعلين لمعالجة كافة الاشكالات المرابطة باحساس المواطن بالأمن والأمان، مع نهجه لأسلوب تحفيز عناصره للرفع من جودة الخدمات عبر تشجيعهم للمحافظة على السير العادي بكل المراكز الترابية التابعة لنفوذه الترابي لصيانة حقوق المواطنين و إتاحة الظروف المناسبة لترسيخ و توطيد مفهوم دولة الحق و القانون، قبل أن يتقلد الرجل منصب القائد الجهوي للدرك الملكي بآكادير.

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