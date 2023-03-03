تركيا.. بدء بناء أولى دفعات الوحدات السكنية في مناطق الزلزال

2023-03-03 / 10:31
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هبة بريس - وكالات

أعلن مراد قوروم، وزير البيئة والتطور العمراني والتغير المناخي التركي، اعتزام بلاده البدء ببناء أولى دفعات الوحدات السكنية، اليوم الجمعة، بدلا من المتضررة في مناطق الزلزال.

وذكرت وكالة الأناضول، صباح اليوم الجمعة، أن تصريحات مراد قوروم جاءت خلال زيارته لمركز تنسيق الكوارث بولاية أدي يامان جنوبي البلاد.

وأكد الوزير التركي أن حكومة بلاده ستضع، اليوم الجمعة، حجر أساس الدفعة الأولى من الوحدات السكنية، والبالغ عددها 21 ألفا و244 وحدة سكنية، موزعة على 11 ولاية منكوبة جراء الزلزال المدمر الذي اجتاح البلاد في السادس من الشهر الماضي.

وذكر الوزير مراد قوروم أن تركيا تعتزم وضع حجر أساس 244 ألف وحدة سكنية في الولايات الـ 11 المنكوبة، خلال الشهرين المقبلين.

وكانت السلطات التركية قد أعلنت أمس الخميس، إقامة 189 تجمعا سكنيا من المنازل مسبقة الصنع في المناطق التي ضربها الزلزال.

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