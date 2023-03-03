أنشيلوتي: برشلونة لا يستحق الفوز وقدمنا عرضا جيدا

هبة بريس - وكالات

علّق مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، على أداء فريقه في مباراة ذهاب نصف نهائي كأس الملك، والتي انتهت بفوز برشلونة بهدف دون مقابل.

وقال أنشيلوتي للصحفيين بعد المباراة: “استحوذنا على الكرة بنسبة كبيرة وصلت لـ60 في المئة تقريبا، ولكن هجماتنا لم تكن موفقة”.

وأضاف: “كان دفاع برشلونة جيدا، وأجبرونا على اعتماد أسلوب لعب التمريرات العرضية. افتقرنا إلى الفعالية في الثلث الأخير”.

وعن أحقية برشلونة بالفوز، علّق أنشيلوتي: “لم نحقق النتيجة المطلوبة في مباراة الذهاب رغم أننا قدمنا أداء جيدا. لا أعتقد أن برشلونة يستحق الفوز. إن لعبنا مباراة الإياب بنفس الروح، ستكون هناك فرص كثيرة لنا”، حسبما نقلت صحيفة “آس” الإسبانية.

واختتم أنشيلوتي قائلا: “بالكاد كانت الفرص لدى برشلونة محدودة للغاية. أعتقد أنه كان أحد أفضل عروضنا الدفاعية هذا الموسم”.

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