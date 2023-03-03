طقس الجمعة.. سماء ممطرة بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية أن تتميز الحالة الجوية عامة، اليوم الجمعة، باستمرار الطقس البارد نسبيا فوق مرتفعات الأطلس والمنطقة الشرقية، مع تكون صقيع محلي أو ما يسمى بالجريحة.

وستكون الأجواء غائمة مع نزول أمطار متفرقة فوق كل من منطقة تادلة وهضاب الفوسفاط ومرتفعات الأطلس ومحليا بالسهول الواقعة غرب الأطلس.

كما ستكون السماء غائمة جزئيا ومن المحتمل أن تعطي قطرات مطرية أخرى متفرقة بوسط البلاد وبالمنطقة الشرقية، فضلا عن تساقط بعض الثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلس المتوسط.

وستتشكل كتل ضبابية محلية شمال الأقاليم الجنوبية، فضلا عن تناثر غبار محلي داخل هذه الأقاليم.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص درجتين و 3 درجات بمرتفعات الأطلس والريف والمنطقة الشرقية، وما بين 04 و11 درجة شمال البلاد والواجهة المتوسطية والجنوب الشرقي، فيما ستكون ما بين 11 و18 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستشهد بعض الارتفاع شمال ووسط البلاد، بينما ستنخفض قليلا بالجنوب الشرقي للبلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين كاب سبارتيل والعرائش وما بين طانطان والعيون.

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