مصفاة لاسامير

في مسيرة..عمال “سامير” يطالبون باستئناف التكرير

2023-03-02 / 22:53
9
هبة بريس _ الرباط

خرج عمال ومتقاعدو شركة سامير اليوم الخميس في مسيرة احتجاجية بمدينة المحمدية

ورفع العشرات مطالب باسترجاع الحقوق المهضومة في الأجور والتقاعد وبالاستئناف العاجل للإنتاج بالشركة التي تواجه التصفية القضائية، مع السعي لتفويت أصولها من طرف المحكمة التجارية.

ودعا المشاركون في الاحتجاج إلى حماية الثروة البشرية بشركة سامير وباستئناف الإنتاج الفعلي بدون تماطل ولا توسيف بالمصفاة التي خربتها الخوصصة والمتآمرون من الداخل والخارج ضد مصالح المغرب.

يذكر ان عمال الشركة يرون أن رجوع شركة سامير إلى المنظومة الطاقية للمغرب ستساهم بشكل مؤكد في الرفع من المخزون الوطني من المنتوجات النفطية وفي اقتصاد العملة الصعبة وتخفيف الفاتورة الطاقية وستخلق شروط التنافس والقضاء على الأرباح الفاحشة للمحروقات التي فاقت 50 مليار درهم حتى مم 2022، وضمان الآلاف من مناصب الشغل وتطوير الصناعة الوطنية وغيرها من المزايا الاقتصادية والاجتماعية والمالية والتنموية.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أولاد تايمة: حاول تصريف مسروقه من المواشي بثمن ” زهيد” فسقط في قبضة الأمن

أولاد تايمة: حاول تصريف مسروقه من المواشي بثمن ”…

2023-03-03 / 13:25
Photo of الCNSS: تطبيق الاقتطاع من المنبع في إطار التأمين الإجباري عن المرض

الCNSS: تطبيق الاقتطاع من المنبع في إطار التأمين الإجباري…

2023-03-03 / 12:37
Photo of تزوير أوراق العملة وتداولها يجر شخصا للاعتقال بفاس

تزوير أوراق العملة وتداولها يجر شخصا للاعتقال بفاس

2023-03-03 / 12:19
Photo of إفران تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

إفران تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2023-03-03 / 12:05
Photo of مصدر مسؤول لهبة بريس: خبر تعيين الدحماني مفتشا عاما للدرك الملكي عار من الصحة

مصدر مسؤول لهبة بريس: خبر تعيين الدحماني مفتشا عاما…

2023-03-03 / 11:11
Photo of صادم.. أزيد من 36 ألف مريض يخضعون لحصص تصفية الدم بالمغرب

صادم.. أزيد من 36 ألف مريض يخضعون لحصص تصفية…

2023-03-03 / 10:14
Photo of طقس الجمعة.. سماء ممطرة بعدد من مناطق المملكة

طقس الجمعة.. سماء ممطرة بعدد من مناطق المملكة

2023-03-03 / 09:09
Photo of “موديز” تبرز الأثر الإيجابي لسحب المغرب من اللائحة الرمادية

“موديز” تبرز الأثر الإيجابي لسحب المغرب من اللائحة الرمادية

2023-03-02 / 23:44
Photo of برشلونة يهزم ريال مدريد بعقر داره

برشلونة يهزم ريال مدريد بعقر داره

2023-03-02 / 23:29
Photo of “التعاون القضائي” في صلب المباحثات بين وهبي ونظيره الإيطالي

“التعاون القضائي” في صلب المباحثات بين وهبي ونظيره الإيطالي

2023-03-02 / 22:33

‫9 تعليقات

  5. على النقابات المهنية أن تعمل جاهدة من أجل انجاح هذا المشروع المغربي الضخم ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق