في مسيرة..عمال “سامير” يطالبون باستئناف التكرير
خرج عمال ومتقاعدو شركة سامير اليوم الخميس في مسيرة احتجاجية بمدينة المحمدية
ورفع العشرات مطالب باسترجاع الحقوق المهضومة في الأجور والتقاعد وبالاستئناف العاجل للإنتاج بالشركة التي تواجه التصفية القضائية، مع السعي لتفويت أصولها من طرف المحكمة التجارية.
ودعا المشاركون في الاحتجاج إلى حماية الثروة البشرية بشركة سامير وباستئناف الإنتاج الفعلي بدون تماطل ولا توسيف بالمصفاة التي خربتها الخوصصة والمتآمرون من الداخل والخارج ضد مصالح المغرب.
يذكر ان عمال الشركة يرون أن رجوع شركة سامير إلى المنظومة الطاقية للمغرب ستساهم بشكل مؤكد في الرفع من المخزون الوطني من المنتوجات النفطية وفي اقتصاد العملة الصعبة وتخفيف الفاتورة الطاقية وستخلق شروط التنافس والقضاء على الأرباح الفاحشة للمحروقات التي فاقت 50 مليار درهم حتى مم 2022، وضمان الآلاف من مناصب الشغل وتطوير الصناعة الوطنية وغيرها من المزايا الاقتصادية والاجتماعية والمالية والتنموية.
9 تعليقات
اللهم يسر ولا تعسر مسيرة موفقة إن شاء الله تعالى وبركاته
هناك لوبيات لا تريد عودة لا سامير الى نشاطها ..
على الدولة أن تفتح باب السمسرة لإعادة سامير للتشغيل ..
النظال من أجل كسب المزيد من المطالب المشروعة..
على النقابات المهنية أن تعمل جاهدة من أجل انجاح هذا المشروع المغربي الضخم ..
نتمنى ان ترجع لاسامير لانها ستساهم في الرفع من الاقتصاد الوطني..
كل التضامن من عمال ومقالات لاسامير ..
لوبي المحروقات خطير جدا، لن يسمح بإعادة اشتغال لاسمير لأنها تهدد بقاءهم…
المستفيدون يعرقلون من أجل ربح الوقت وبالتالي المزيد من الأرباح..