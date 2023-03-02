مصفاة لاسامير

في مسيرة..عمال “سامير” يطالبون باستئناف التكرير

2023-03-02 / 22:53
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هبة بريس _ الرباط

خرج عمال ومتقاعدو شركة سامير اليوم الخميس في مسيرة احتجاجية بمدينة المحمدية

ورفع العشرات مطالب باسترجاع الحقوق المهضومة في الأجور والتقاعد وبالاستئناف العاجل للإنتاج بالشركة التي تواجه التصفية القضائية، مع السعي لتفويت أصولها من طرف المحكمة التجارية.

ودعا المشاركون في الاحتجاج إلى حماية الثروة البشرية بشركة سامير وباستئناف الإنتاج الفعلي بدون تماطل ولا توسيف بالمصفاة التي خربتها الخوصصة والمتآمرون من الداخل والخارج ضد مصالح المغرب.

يذكر ان عمال الشركة يرون أن رجوع شركة سامير إلى المنظومة الطاقية للمغرب ستساهم بشكل مؤكد في الرفع من المخزون الوطني من المنتوجات النفطية وفي اقتصاد العملة الصعبة وتخفيف الفاتورة الطاقية وستخلق شروط التنافس والقضاء على الأرباح الفاحشة للمحروقات التي فاقت 50 مليار درهم حتى مم 2022، وضمان الآلاف من مناصب الشغل وتطوير الصناعة الوطنية وغيرها من المزايا الاقتصادية والاجتماعية والمالية والتنموية.

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